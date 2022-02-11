Абрамченко поручила проработать выделение средств для обеспечения льготных кредитов в АПК

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу проработать вопрос выделения дополнительного финансирования для обеспечения льготных краткосрочных кредитов для проведения посевной кампании, сообщили в ее пресс-службе.

"Абрамченко поручила Минфину совместно с Минсельхозом проработать вопросы выделения дополнительного финансирования для обеспечения уже выданных и новых льготных краткосрочных кредитов для проведения посевной кампании. Дополнительно было поддержано предложение Минфина совместно с ведомствами и кредитными организациями проанализировать и представить предложения по определению максимального уровня доходности банков при осуществлении льготного кредитования АПК", - говорится в сообщении.

На совещании по вопросам кредитования агропромышленного комплекса под председательством Абрамченко присутствовали представители Минсельхоза, Минфина, Минэкономразвития и кредитных организаций. Участники совещания отметили, что экономическая ситуация и рост стоимости рефинансирования в текущем году может негативно отразиться на стоимости кредитов, которые субсидируются правительством в рамках льготного и инвестиционного кредитования сельхозпроизводителей. Прежде всего, речь идет об отраслях растениеводства и животноводства.

Одна из ключевых задач, которые стоят перед отраслью, это полная обеспеченность аграриев необходимыми финансовыми и другими ресурсами перед полевыми работами, отметила вице-премьер.

"Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования, и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании. Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием", - подчеркнула Абрамченко.