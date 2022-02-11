Ростуризм: реализация нового закона о туризме не приведет к росту цен на путевки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Содержащиеся в проекте нового закона о туризме предложения не приведут к увеличению цен на путевки. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Предложения, которые содержатся в проекте нового закона о туризме, не приведут к росту цен на туры, поскольку себестоимость туристических услуг не изменится. При этом законопроект многократно увеличивает защищенность средств туристов", - сказала она.

Догузова отметила, что законопроект не содержит предложений, создающих дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров. Напротив, предлагается освободить их от необходимости страховать свою ответственность. Туроператоры будут делать взносы только в единый фонд коллективной ответственности, а не как сейчас - в коллективный и персональный.

Согласно законопроекту, страховать свою ответственность будут только новые туроператоры и только в первые два года работы. Это делается для того, чтобы в туризме не появлялись фирмы-"однодневки". Ошибочно думать, что проблемы есть только на рынке выездного туризма, поэтому эти правила будут едины для всех новых туроператоров, подчеркнула глава Ростуризма.

"Поясню на примере внутренних туроператоров - сегодня любой желающий может приобрести страховку за 25 тысяч рублей со страховым покрытием 500 тысяч рублей и стать туроператором, а потом продать туров на несколько миллионов рублей и закрыться, оставив туристов и без отдыха, и без денег. Такие случаи хоть и не носят массового характера, но все же происходят ежегодно. Буквально на прошлой неделе мы исключили из реестра двух внутренних туроператоров, которые брали у туристов деньги, но не отправляли их на отдых", - объяснила Догузова.

Она напомнила, что сейчас суммы выплат по таким случаям составляют менее 5% от стоимости тура. Способность впервые выходящей на рынок компании приобрести страховку примерно за 350 тыс. руб. и застраховать свою ответственность перед туристами на 25 млн руб. - это дополнительная гарантия надежности и платежеспособности. Ростуризм предлагает установить сумму страхового обеспечения на уровне 25 млн руб., поскольку она равна среднему годовому обороту небольшого туроператора. Если у компании пока нет средств, она может начать работу в формате турагентской деятельности и со временем при желании выйти на туроператорский рынок, добавила глава Ростуризма.