ВТБ повысил ставки по депозитам на 1,5 п.п.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ с 11 февраля повысил ставки по депозитам на 1,5 процентного пункта (п.п.), максимальная доходность составляет 10%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ с 11 февраля повышает процентные ставки для розничных клиентов, включая состоятельный сегмент. Рост составит до 1,5 п.п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 10% годовых с учетом опции "Сбережения", - отмечается в сообщении.

Повышение ставок по депозитам поддержит тренд на рост популярности рублевых вкладов, для которых 2022 год может стать одним из самых успешных, считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"В целом рост портфеля привлеченных средств в этом году мы прогнозируем в пределах 10%, и его основным драйвером как раз станут рублевые сбережения, вытесняющие накопления в валюте. При этом мы рекомендуем клиентам не откладывать планы по размещению своих средств в банках, так как раунд повышения ставки регулятором в ближайшее время может смениться ее снижением - а значит, начнет падать и доходность по вкладам", - цитирует пресс-служба слова Степочкина.