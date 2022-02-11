ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Единая расчетная палата" (Московская обл., г. Сергиев Посад), не являющейся участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, НКО "ЕРП" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

"Деятельность НКО "ЕРП" была в значительной степени ориентирована на оказание услуг в области электронной коммерции. Кредитной организацией проводились непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж", - отмечается в сообщении ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимала 337-е место в банковской системе РФ на 1 января.

Банк России назначил в НКО временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов НКО приостановлены.