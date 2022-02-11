Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2021 году выросла более чем в 6 раз

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, по итогам 2021 года увеличилась более чем в 6 раз и достигла рекордного значения в 883 млрд рублей ($11,9 млрд). Это следует из пресс-релиза компании.

В четвертом квартале 2021 года чистая прибыль компании составила 187 млрд руб. ($2,5 млрд). Существенный рост чистой прибыли по итогам 2021 года до рекордного значения связан с увеличением операционной прибыли, а также снижением отрицательного эффекта неденежных факторов, указывается в пресс-релизе.

Выручка "Роснефти" в 2021 году выросла на 52,2%, до 8,76 трлн рублей, а в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом - на 9,4%, до 2,537 трлн рублей. Рост выручки в четвертом квартале обусловлен увеличением объемов экспорта нефти (+11,5%), а также ростом цены на нефть (+8,9% в рублевом выражении). Показатель EBITDA в 2021 году вырос на 92,7% и достиг исторического максимума - 2,33 трлн рублей.

"Роснефть" по итогам 2021 года увеличила добычу углеводородов по сравнению с предыдущим годом на 4,9% с учетом выбывших на конец года активов, до 4,985 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с). В абсолютном значении добыча достигла 1,82 млрд баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), или 245,3 млн тонн н.э., говорится в пресс-релизе компании.

В том числе добыча жидких углеводородов в 2021 году выросла на 2,3% с учетом выбывших в 2020-2021 годах активов, до 3,91 млн б/с. На добычу продолжали влиять ограничения по соглашению ОПЕК+. Добыча газа компании в 2021 году увеличилась на 15,9%, до 177,4 млн кубометров в сутки с учетом выбывших из периметра компании активов.

Переработка нефти на НПЗ компании в 2021 году возросла на 2,3%, до 95,1 млн тонн.

Прибыль "Роснефти" за 2021 г. обеспечит рекордный уровень выплаты дивидендов, заявил Сечин.