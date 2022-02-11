Польская PGNiG подала против "Газпрома" встречный иск о снижении цен на газ

ВАРШАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG представила ответ на требование "Газпрома" об арбитражном разбирательстве в Стокгольме и подала встречный иск о снижении цен на газ. Соответствующее заявление компания распространила в пятницу.

"11 февраля 2022 года компания ответила на требования "Газпрома", в котором просит отклонить претензии "Газпрома" как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные", - указано в сообщении.

По заявлению PGNiG, в случае признания Арбитражным судом допустимости изменения цены по контракту, компания предъявила встречный иск о снижении цены на основании запроса PGNiG от 1 ноября 2017 года. "Кроме того, компания подала встречный иск о снижении цены по контракту с 1 ноября 2021 года", - информировала PGNiG.

"Газпром" в начале февраля подтвердил подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ (совместное предприятие "Газпрома" и PGNiG, владеет польским участком газопровода Ямал - Европа) и заявил о сохранении за собой прав по защите своих интересов. По мнению правления PGNiG, требования "Газпрома" "совершенно необоснованные".

PGNiG прямо или косвенно владеет через свою дочернюю компанию Gas-Trading SA 51,18% в уставном капитале EurRoPol GAZ, 48,82% акций принадлежат "Газпрому". Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.