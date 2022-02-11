СФ одобрил закон о полной оплате потребителями затрат на подключение к электричеству

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил резонансный закон, который предполагает корректировку механизма технологического присоединения к электросетям.

Согласно закону, потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. В частности, с 1 июля 2022 года размер платы составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Правительство будет определять размер платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Для граждан, имеющих право на льготы от государства, предусматривается льготный порядок технологического присоединения к электрическим сетям.

С уже подключенных потребителей снимается обязанность оплачивать затраты сетевых организаций с подключением новых потребителей (в составе конечных цен на электрическую энергию), а также закрепляются подходы по установлению платы за технологическое присоединение на экономически обоснованном уровне. Предусматривается снятие запрета на включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, начиная с 1 июля 2024 года.

Ставка на техподключение

Как отмечала замминистра энергетики Анастасия Бондаренко, выступая в СФ, Минэнерго предлагает сохранить льготы при подключении домов до 15 кВт для соответствующих категорий граждан, но при этом повысить плату для граждан с "достаточным уровнем доходов". Так, специальная ставка на техподключение жилого дома с потреблением до 15 кВт для льготной категории граждан, куда входят инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие, составляет 1 тыс. рублей. В свою очередь глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что "озвученные цифры по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительной оценкой со стороны экспертного сообщества", добавив, что окончательное решение по суммам будет принято по результатам общественного обсуждения.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал не торопиться с поддержкой в Совете Федерации этого закона и принять какие-то дополнительные меры поддержки малого бизнеса в части подключения сетей. "Опора России" попросила Совет Федерации не поддерживать закон.