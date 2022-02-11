Эксперты заявили, что ограничение срока кредитования затронет 1,5 млн россиян ежегодно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ограничение максимального срока выдач потребительских кредитов пятью годами будет ежегодно затрагивать примерно полтора миллиона россиян, берущих кредиты наличными, следует из расчетов сервиса по умному подбору финансовых услуг "Кредистория" (АО "Объединенное кредитное бюро", ОКБ).

"Кредистория" изучила параметры кредитов наличными, которые в 2021 году взяли 19,3 млн россиян. Примерно 17,7 млн заемщиков (92%) взяли потребительский кредит на срок пять и менее лет, а еще 1,5 млн заемщиков (8%) - на срок свыше пяти лет. По данным ОКБ, в среднем россияне сейчас берут кредиты на 42 месяца или на 3,5 года.

"Среди тех, кто берет потребительские кредиты на срок свыше пяти лет, можно выделить две категории людей. Во-первых, это люди, получающие "серую" зарплату, которым из-за проблем с подтверждением дохода банки одобряют кредиты на более длительный срок, чем им в действительности нужен. Ограничение срока кредитования осложнит им доступ к финансированию", - отметил генеральный директор "Кредистории" Артур Александрович. По его словам, это также заемщики, которые нуждаются в достаточно крупном кредите, но который они могут комфортно выплатить лишь за длительный срок.

"Если ограничить длинные кредиты, то потребность в деньгах у этих заемщиков не исчезнет. Им придется сокращать срок кредитования, что приведет к росту ежемесячного платежа и увеличению долговой нагрузки на этих заемщиков", - сказал он.

Как накануне сообщали "Известия", проект закона, который ограничивает срок выдачи необеспеченного потребительского кредита пятью годами, планируется принять в весеннюю сессию парламента. Согласно проекту документа, банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без покупки дополнительных услуг.

Законопроект может вступить в силу к концу 2022 года, учитывая, что он предусматривает отсрочку на шесть месяцев для адаптации банков к новым требованиям.