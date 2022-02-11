МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 3,2 млн б/с

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Спрос на нефть в 2022 году увеличится на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с), до 100,6 млн б/с, следует из февральского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Оценка прогноза понижена с 3,3 млн б/с на фоне продолжающихся антиковидных ограничений.

При этом запасы нефти стран ОЭСР в декабре 2021 года снизились на 60 млн баррелей, до 2,680 млрд баррелей, что является минимальным уровнем за семь лет. В таком объеме они были на 255 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня. За 12 месяцев запасы сократились на 355 млн баррелей, несмотря на интервенции в объеме 50 млн баррелей из стратегического резерва.

Хроническое отставание стран ОПЕК+ в восстановлении добычи нефти от целевых уровней может привести к усилению волатильности на рынке нефти, говорится в отчете.

Глобальная добыча нефти в январе выросла на 560 тыс. б/ с, до 98,7 млн б/с, однако темпы прироста могли быть выше, если бы не хроническое отставание стран ОПЕК+ от графика по восстановлению добычи нефти. Нехватка мощностей у ряда стран ОПЕК+ привела к тому, что с начала 2021 года они не смогли нарастить 300 млн баррелей или 800 тыс. б/с. "Отставание по добыче может усилиться, если страны ОПЕК+ не смогут решить вопрос со свободными мощностями", - говорится в отчете. При этом в 2022 году свободные добывающие мощности могут сократиться с 5,1 млн б/с до 2,5 млн б/с, подсчитали в МЭА.

"Напряженность со стороны предложения нефти может усилится, увеличивая волатильность цен, если страны ОПЕК+ продолжат отставать от графика добычи. Однако спасти положение могут производители с Ближнего Востока, которые могут заполнить недостаток предложения", - говорится в отчете.

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в январе 2022 года увеличили производство сырья на 280 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 37,84 млн б/с, в основном за счет стран ОПЕК.

Так, Саудовская Аравия в январе нарастила добычу нефти до 10,1 млн б/с против 10,01 млн б/с в декабре. При этом королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 3%. Россия в январе добывала 10,04 млн б/с (в декабре - 9,98 млн б/с), выполнив условия соглашения на 109%.

Десять стран - членов ОПЕК в январе выполнили соглашение на 129% от плана, страны "не ОПЕК" - на 123%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в январе выполнили свои нормы по сокращению на 127%. При этом страны ОПЕК+ должны были в январе нарастить добычу нефти на 400 тыс. б/ с, но смогли это сделать только на 280 тыс. б/с, или на 70% от плана.