В ВТБ считают, что уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит 11%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит 11%, считают в банке ВТБ. Об этом заявил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин, комментируя решение Банка России в пятницу, его слова приводит пресс-служба банка.

В пятницу, 11 февраля, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 9,5%. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

"Рост ставок по депозитам уже не будет таким резким, как в прошлом году. Мы полагаем, что уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит 11%, и регулятор справится с инфляцией" - отметил Степочкин.

Эксперт подчеркнул, что действия регулятора направлены на охлаждение темпа роста цен и возврат инфляции к цели в 4%. В то же время, повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему росту ставок на розничном рынке сберегательных продуктов, указывает он. "Если сейчас средняя ставка по ТОП-10 банков находится на уровне 8,0%, то в ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть ее рост до 8,5-8,7%", - подчеркнул Степочкин.

В банке ВТБ считают, что проводимая ЦБ денежно-кредитная политика будет стимулировать россиян к сберегательной модели поведения, поэтому тренд на рост срочных рублевых пассивов будет только усиливаться, а новое повышение ключевой ставки станет триггером дополнительного прироста рынка в этом году минимум на 100 млрд рублей. "Классические депозиты укрепят свой статус драйвера роста портфеля привлеченных средств в целом, который, по нашим прогнозам, может вырасти в пределах 10% по банковской системе России" - отмечает Степочкин.

По мнению банкира, доходность валютных вкладов в 2022 году останется на минимальном уровне, поэтому в банке ожидают продолжающуюся дедолларизацию накоплений населения. Клиенты банка фиксируют доходность по валютным остаткам - в январе ее продажа со стороны населения в ВТБ заняла 57% в структуре конверсионных операций. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам.