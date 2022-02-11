Клиенты WebMoney смогут обменять заблокированные средства на не рублевые инструменты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Платежная система WebMoney в ближайшее время планирует предоставить своим клиентам возможность либо поменять заблокированные средства на действующие не рублевые инструменты, либо забрать их в банке напрямую. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка ККБ.

"Система WebMoney в ближайшее время предоставит этим пользователям возможность либо поменять данные заблокированные инструменты на действующие не рублевые инструменты, либо истребовать у банка напрямую (предоставив действительные реквизиты электронных денежных средств)", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В компании уточнили, 40% пользователей системы - это резиденты РФ. Всего в системе WebMoney зарегистрировано более 45 млн пользователей. "Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС (электронных денежных средств - прим. ТАСС), внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ. Вариантов много", - отметили в пресс-службе.

При этом в компании не уточнили, ка какую общую сумму оказались заблокированными средства российских клиентов. "Поскольку ограничения по рублевым операциям для ККБ регулятор ввел еще в начале декабря 2021 года, пользователи активно уходили из рублевых инструментов системы. Поэтому ограничения, связанные с отзывом лицензии, коснутся только тех пользователей, которые за два месяца не вывели свои средства. В силу юридических ограничений мы не вправе публиковать точные цифры, но оценочно можем подтвердить, что на момент оповещения банка об отзыве лицензии в ККБ находились средства около двух миллионов участников системы, что составляет сотни миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

Об отзыве лицензии

Банк России приказом от 11 февраля 2022 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у астраханского АО "Консервативный коммерческий банк" (ККБ), являющегося участником системы страхования вкладов. На сайте регулятора указывалось, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка, указал регулятор.