В ВТБ заявили, что решение о пересмотре ставок по кредитам пока не принималось

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. ВТБ пока не принимал решения о пересмотре ставок по кредитам, однако в банке будут обсуждать этот вопрос на фоне роста ключевой ставки Банка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В ближайшее время крупные игроки могут повысить ставки по кредитам для физлиц, в том числе по ипотеке. ВТБ пока не принял решения о пересмотре ставок, но это один из вариантов, который мы будем обсуждать с учетом изменившейся конъюнктуры рынка. Важно понимать, что уровень ставок уже достиг двузначной величины, и новое повышение ключевой ставки может охладить розничный рынок, в том числе сегмент жилищных кредитов", - сказали в пресс-службе.

При этом в ВТБ порекомендовали клиентам, для которых решение текущих финансовых вопросов является срочным, воспользоваться текущими кредитными предложениями банков, в том числе предодобренными, до нового раунда роста ставок.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.