Эксперты: Молдавия может купить газ у Азербайджана, но все упирается в цену

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Молдавия имеет возможность купить газ у Азербайджана, но добиться более выгодной цены, чем у "Газпрома", будет очень непросто. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС молдавский эксперт в области энергетики Андрей Дамашкан, комментируя переговоры по вопросам энергетики, которые провел на этой неделе в Баку вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

Вопрос в выгодной цене

"Молдавия может получить газ из Азербайджана, который поставляет его через Грузию в Турцию через Трансанатолийский газопровод (TANAP). Технически возможно прокачать газ из этого трубопровода к границе нашей республики, через Трансбалканский трубопровод, который проходит через Болгарию и Румынию", - сказал Дамашкан. Однако сделать это, по его словам, будет непросто.

"Транспортное плечо здесь получается довольно существенное, по объемам, цене прокачки необходимо будет договариваться сразу с несколькими операторами, которые контролируют разные участки этих трубопроводов. Но еще более сложно будет договориться о выгодной цене на газ, спрос на который сейчас в мире очень высок, - отметил эксперт. - Азербайджан вряд ли пойдет на серьезные уступки, так как его газ востребован, особенно сейчас, когда в Европе так много говорят о необходимости нахождения альтернативы поставкам из России. И для нашей страны, которая получает "голубое топливо" по долгосрочному контракту у российского концерна, добиться более выгодной цены у Баку будет очень непросто". Вместе с тем Дамашкан не исключил, что Кишинев, ведя эти переговоры, рассчитывает на так называемый "спотовый" обмен газа.

"Допустим, вы приобрели газ в Азербайджане, у кого-то он есть в Европе. При определенных условиях вы можете выгодно обменяться имеющимися объемами, сэкономив на транспортировке и получить хорошую цену", - сказал эксперт.

Необходимы альтернативные источники

В том, что закупка Молдавией газа в Азербайджане технически возможна, но упирается в цену, согласен и другой молдавский эксперт, бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов. Вместе с тем он считает, что Кишиневу сейчас необходимо искать альтернативные источники поставок газа.

"Отношения с "Газпромом" у нас складываются непросто. Республика уже получила несколько предупреждений о возможном отключении газа за несвоевременную оплату по контракту, чего не наблюдалось уже многие годы. Также есть серьезные разногласия по условиям аудита исторического долга республики за газ - недавно российский концерн о них предупредил, - пояснил Парликов. - В непростых переговорах с "Газпромом" нашему правительству не помешали бы уже имеющиеся договоренности об альтернативных поставках газа от других поставщиков. Это помогло бы вести их с более выгодных условий".

Долги и аудит

Министерство энергетики Молдавии на этой неделе заявило, что планирует сотрудничать с Азербайджаном в сфере поставок газа. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания Консультативного совета Южного газового коридора, в котором принимали участие представители стран ЕС, Турции, Азербайджана, США, Великобритании, Украины и других государств. Кишинев на нем представлял вице-премьер Андрей Спыну, который в октябре прошлого года вел переговоры с российским концерном, после чего контракт на поставки газа в Молдавию был продлен на пять лет.

Одними из главных его условий были погашение долга и своевременные платежи Молдавии. Согласно договору, газораспределительная компания "Молдовагаз" обязалась до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Однако уже во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Ситуация повторилась и в январе. Чтобы рассчитаться, оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, в связи с чем парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения, который действует до 20 марта.

Непростая ситуация сложилась и вокруг долга. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" перед российским холдингом составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн. Но правительство Молдавии предложило провести до мая нынешнего года аудит, чтобы уточнить размер задолженности. Для этого предполагается привлечь независимую международную компанию. Также в конце прошлого года парламент Молдавии распорядился провести проверки в компании "Молдовагаз". Аудит коснется дочерних компаний предприятия и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействованы Счетная палата и зарубежные аудиторы. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

Однако в минувший вторник "Газпром" сообщил, что односторонний подход Кишинева к определению условий тендера на оплату услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности проверки задолженности "Молдовагаза". Подобный подход идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года, и может привести к тому, что результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом "Молдовагаза", предупредили в российском газовом холдинге. Он выразил озабоченность, что представители правительства Молдавии не явились на заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" 2 февраля для согласования подхода к проведению аудита, сообщив вместо этого, что условия привлечения аудитора уже определены.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".