"Молдовагаз" оплатил "Газпрому" более трети текущих поставок

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" заплатила "Газпрому" более одной трети суммы текущих платежей за газ.

"В первых числах февраля (с учетом сегодняшнего дня) АО "Молдовагаз" перечислило "Газпрому" около $35 млн за текущие поставки природного газа. С учетом условий оплаты осталось выплатить около $61 млн", - написал в пятницу в своем Telegram-канале председатель правления компании Вадим Чебан. По его словам, эти средства будут перечислены российской компании, если с предприятием рассчитаются все потребители, в особенности участники топливно-энергетического комплекса, и ему будут выплачены бюджетные компенсации.

Ранее "Молдовагаз" попросил потребителей газа своевременно оплатить полученные счета. Крайний срок оплаты истекает 15 февраля для небытовых и 20 февраля для бытовых потребителей.

Молдавия и "Газпром" в октябре прошлого года продлили на пять лет контракт на поставки газа. По заложенной в нем формуле расчета цены, в ноябре 2021 года тарифы для потребителей повысились в 2,4 раза, до 450 долларов за одну тысячу кубометров. А в январе этот показатель составил уже 647 долларов.

Одними из главных условий контракта было погашение долга и своевременные платежи. "Молдовагаз" обязался до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и вносить аванс за текущий месяц. Однако во второй половине ноября прошлого года "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя, ситуация повторилась и в январе. Чтобы рассчитаться, оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, в связи с чем парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения до 20 марта.