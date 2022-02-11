Власти Кузбасса получили одобрение на создание ОЭЗ в городе Топки

ТАСС, 11 февраля. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах одобрила запуск особой экономической зоны "Кузбасс" в городе Топки Кемеровской области, где планируют производить минеральную вату и медицинские изделия. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам заседания рабочей группы.

"Одобрено создание ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) "Кузбасс" в Кемеровской области - Кузбассе. Новая ОЭЗ появится на западе города Топки (Топкинский муниципальный округ). Регионом получены письменные подтверждения от шести якорных инвесторов о намерениях реализовать на территории ОЭЗ свои проекты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ОЭЗ планируют открыть комплекс по сжижению природного газа, а также заводы по производству минеральной ваты и медицинских изделий. Инвестиции резидентов оцениваются в 10,4 млрд рублей. На развитие инфраструктуры особой экономической зоны власти региона намерены направить 1,2 млрд рублей.

Кроме этого, рабочая группа приняла решение продлить срок действия территорий опережающего развития (ТОР) в четырех моногородах Кузбасса: Юрге, Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Прокопьевске. "На территориях опережающего развития в моногородах по всей стране зарегистрировано более 1,1 тыс. резидентов, Создано 63 тыс. новых рабочих мест. Вложено 175 млрд рублей инвестиций. Очевидно, польза от этих ТОР существует", - приводятся слова вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Как пояснил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, все эти меры, помимо создания новых производств и рабочих мест, помогут увеличить доходы регионального бюджета. "Это, в свою очередь, позволит нам направлять больше средств на социальные нужды и повышение уровня жизни людей", - цитирует пресс-служба Цивилева.

Ранее сообщалось, что Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 октября предложил создать в Кузбассе особую экономическую зону, ориентированную на проекты в неугольных отраслях экономики. Планируется, что общая площадь ОЭЗ составит 1,7 тыс. га. В нее войдут территории неработающего завода "Прогресс", производившего порох, остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории химического завода "Азот" в Кемерове, транспортный узел в районе моногорода Топки, где развита железнодорожная инфраструктура, и другие объекты.