Первый регулярный рейс из Санкт-Петербурга прибыл в аэропорт в Апатитах

МУРМАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Первый рейс авиакомпании "Россия" прибыл из Санкт-Петербурга в аэропорт "Хибины" в Мурманской области, который находится в городе Апатиты. Новый регулярный маршрут поможет упростить логистику для северян и туристов, приезжающих в Заполярье, сообщил в пятницу глава региона Андрей Чибис.

Аэропорт "Хибины" расположен в центре Мурманской области. В автомобильной доступности от него большинство крупных городов Заполярья, в том числе Кировск, где находится самый высокогорный горнолыжный курорт на Северо-Западе России. Сезон катания там длится более 200 дней, с конца октября до конца июня.

"Прибыл первый рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в "Хибины". Этот маршрут субсидируем из областного и федерального бюджета, чтобы еще больше упростить логистику путешествий для северян и гостей нашего Севера", - написал Чибис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор отметил, что спрос на новый маршрут уже очень большой - в первые сутки после старта продаж было куплено 1,5 тыс. билетов. "Изначально расписание предусматривало перелеты четыре раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Но из-за высокого спроса добавили еще перелет по субботам", - уточнил он.

Всего в 2022 году авиакомпания выполнит 198 субсидируемых рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Апатиты - Санкт-Петербург. По словам официального представителя "России" Сергея Старикова, за год планируется перевезти около 25 тыс. пассажиров.

"Ранее рейсы выполнялись из Санкт-Петербурга и Москвы в Мурманск, сейчас добавился рейс в Хибины, потому что многие летят [в Мурманск] со сноубордами, а ближайший горнолыжный туристический кластер к Мурманску - это Апатиты. И все эти люди прилетают в Мурманск и едут сюда три часа, поэтому было принято такое решение. Нас поддержала и администрация Мурманской области, и администрация Санкт-Петербурга, с учетом финансирования Росавиацией, этот рейс стал возможным", - сказал он, отметив, что в первые месяцы после запуска рейса пассажиры смогут привезти свое горнолыжное оборудование бесплатно.

В Мурманской области функционируют два аэропорта. Один находится в 23 км от Мурманска, рядом с поселком Мурмаши, второй - "Хибины" в городе Апатиты. По данным региональных властей, общий турпоток в Заполярье в 2021 году составил более 450 тыс. человек, из них 245 тыс. приезжают на горнолыжный курорт в Хибинах, расположенный в Кировске.