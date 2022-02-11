ТАСС, 11 февраля. РЖД запустят туристический поезд по городам Сибири в марте. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новый туристический круиз можно совершить на поезде №"928/927 "В Сибирь" по маршруту Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва. <….> Поезд №928/927 "В Сибирь" отправится в рейс 5 марта в 20:50 с Казанского вокзала. Обратно пассажиры вернутся 10 марта в 13:58 на Ярославский вокзал", - отмечается в сообщении.

За время поездки туристы побывают в четырех городах Сибири.

Туристический поезд будет сформирован из новых комфортабельных купейных вагонов с душем и вагонов класса "Люкс", добавили в РЖД.

Ранее замглавы РЖД Дмитрий Пегов сообщал о том, что РЖД утвердили порядок организации туристических перевозок пассажиров. В прошлом году, по словам Пегова, популярным стал маршрут в Карелию. Тогда же РЖД разработали два новых туристических направления - "Серебряный маршрут" (Москва - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва) и "Сказки Поволжья" (Москва - Свияжск - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Москва).

В этом году компания планирует планируют организовать туристический велотур в Карелию на гору Воттоваара, для чего будет запущен специальный поезд из Москвы.