Российские банки предупредили о новом раунде повышения ставок по кредитам и ипотеке

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские банки после решения Банка России об увеличении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, до 9,5%, прогнозируют очередное повышение ставок на рынке по кредитам и ипотеке. При этом большинство опрошенных ТАСС кредитных организаций пока не спешат пересматривать условия по своим кредитным программам.

"Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку стало ожидаемым для рынка и очевидно приведет к росту ставок по розничным кредитам и депозитам. Банки вынуждены реагировать на действия регулятора, который предпринимает активные шаги для снижения уровня инфляции, - сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ. - В ближайшее время крупные игроки могут повысить ставки по кредитам для физлиц, в том числе - по ипотеке. ВТБ пока не принял решения о пересмотре ставок, но это один из вариантов, который мы будем обсуждать с учетом изменившейся конъюнктуры рынка".

При этом в ВТБ порекомендовали клиентам, для которых решение текущих финансовых вопросов является срочным, воспользоваться текущими кредитными предложениями банков, в том числе предодобренными, до нового раунда роста ставок. Такой же совет дали и в Росбанке. "Мы ожидаем роста ставок по потребительскому кредитованию в среднем на 0,5-1% по всему рынку. Не исключаем роста ставок и по нашим предложениям. Тем самым в настоящий момент наиболее привлекательно получить кредит до будущего роста", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Рост ставок предрек также аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский. По его словам, большинство участников рынка уже заложило новый уровень ключевой ставки в свои кредитные и депозитные ставки. Однако в обозримом будущем можно ожидать продолжения тренда на удорожание как средств, привлекаемых банками во вклады и депозиты, так и размещаемых в кредитах. "Наш банк при установлении ставок по своим кредитным и сберегательным продуктам будет традиционно ориентироваться на всю их влияющую совокупность, включающую оценку баланса спроса и предложения кредитов и депозитов, ключевые макроэкономические индикаторы, конъюнктуру финансовых рынков и прочие параметры", - добавил Дужинский в беседе с ТАСС.

В пресс-службе банка ПСБ ТАСС сообщили, что изменений по ставкам потребительских кредитов в ближайшее время не планируется, об отсутствии планов повышать ставки по кредитам ТАСС также заявил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов. А управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков сообщил ТАСС, что "банк продолжит насколько это возможно сдерживать для своих клиентов рост ставок по ипотеке и потребительским кредитам, стараясь сохранять свои тарифы на комфортном для клиентов уровне".

Привлекательный депозит

Как показал опрос ТАСС, намного охотнее банки повышают ставки по своим сберегательным продуктам. Так, ВТБ в день решения Банка России по ключевой ставке объявил об улучшении условий по депозитам. Повышение ставок для розничных клиентов составило до 1,5 п.п., а максимальная доходность увеличилась до 10%.

В Росбанке и МКБ ТАСС сообщили, что не исключают дальнейшего повышения ставок по вкладам для клиентов, а в пресс-службе Альфа-банка ТАСС заявили, что планируют повысить ставки по депозитным продуктам, на сколько - зависит от конъюнктуры рынка.

Однако ждать серьезных повышений ставок не стоит, такое мнение озвучил ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Рост ключевой ставки всегда вызывает коррекцию кредитно-депозитных ставок российских банков в сторону увеличения с поправкой на конкурентную среду. Однако, поскольку решение по увеличению ставки было ожидаемым, то оно уже было частично заложено в ценах продуктов банков. Поэтому резких движений ценовых условий здесь ждать не приходится", - считает Тимошенко.

Решение Банка России

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. - до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. При этом ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом" регулятора.