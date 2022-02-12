Reuters: отключение России от SWIFT не войдет в итоговые пакеты санкций ЕС и США

ТАСС, 12 февраля. Вашингтон и Брюссель заканчивают подготовку итоговых пакетов санкций в отношении Москвы, отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в них не войдет. Об этом со ссылкой на официальных лиц США и Евросоюза сообщило в пятницу агентство Reuters .

По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны европейских государств.

Как в свою очередь отмечает агентство Bloomberg, новые рестрикции в отношении таких финансовых организаций, как ВТБ или Сбербанк, будут сопровождаться определенными исключениями, чтобы снизить ущерб для американских и европейских компаний.

Ранее администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции против РФ в случае предполагаемого вторжения на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали. В конце января газета The Wall Street Journal сообщила, что американские санкции в отношении России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.