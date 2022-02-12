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Расширение ОЭЗ в Кузбассе позволит увечить объем инвестиций почти в 50 раз

Вложения составят 500 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области планируют в перспективе расширить особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Кузбасс", создание которой одобрили в моногороде Топки, и включить в нее Кемерово. Это позволит увеличить объемы инвестиций почти в 50 раз, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Кузбасса.

11 февраля межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах одобрила создание ОЭЗ "Кузбасс" на западе Топок. Там планируют открыть комплекс по сжижению природного газа, а также заводы по производству минеральной ваты и медицинских изделий. Инвестиции резидентов оцениваются в 10,4 млрд рублей.

"С учетом перспектив развития ОЭЗ будет расположена на территории двух муниципальных образований - в Топкинском муниципальном округе и Кемерово. Общий объем инвестиций в ОЭЗ составит порядка 500 млрд рублей. Это позволит создать более 10 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении регионального правительства.

Планируется, что общая площадь ОЭЗ составит 1,7 тыс. га. В нее войдут территории неработающего завода "Прогресс", производившего порох, остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории химического завода "Азот" в Кемерове, транспортный узел в районе моногорода Топки, где развита железнодорожная инфраструктура, и другие объекты. Ранее о готовности реализовать крупный инвестпроект в составе ОЭЗ заявлял химзавод "Азот", где создадут новое производство аммиака стоимостью порядка 150 млрд рублей.

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РоссияКемеровская область
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