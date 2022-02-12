Победители конкурса "Новатор Москвы" смогут получить премии до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Победители конкурса "Новатор Москвы", прием заявок на который открылся на этой неделе, смогут получить премии от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Об этом сообщила в субботу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Размер премий - от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, но еще важнее для конкурсантов - внимание инвесторов и потенциальных партнеров. Участники прошлых лет смогли расширить свое производство и выйти на новый уровень. Разработанные ими продукты появились на маркетплейсах и в торговых сетях. А на некоторые решения уже есть спрос на зарубежных рынках", - сказала Сергунина, слова которой привел официальный портал мэра и правительства Москвы.

Так, победитель в номинации "Лидеры инноваций", разработавший экологичные чистящие средства, после награждения запустил продажи в крупных сетевых магазинах и на маркетплейсах. Эти моющие средства работают за счет уникальной технологии биомикрогеля, который обволакивает и устраняет любые загрязнения поверхностей.

Новые заказы, по данным портала, также получила компания, которая представила автоматизированные вертикальные фермы. Это многоярусные системы, в которых рост сельскохозяйственных культур контролирует искусственный интеллект. Участие человека минимально, и программа сама обеспечивает автоматический полив, контролирует освещение и температуру. Такие фермы можно разместить в любом закрытом помещении, например в ресторане. Технология позволяет выращивать свежий салат, овощи и ягоды даже в регионах с неблагоприятным климатом. Предприниматели выиграли в номинации "Меняющие реальность" в направлении искусственного интеллекта и информационных технологий и получили сразу несколько запросов на строительство своих ферм в других странах.

Илья и Евгений Спекторы были победителями в номинации "Общественные проекты". Отец и сын из династии инженеров придумали замену неповоротливым носилкам и разработали в том числе полноразмерный прототип новой версии средства эвакуации. Оно предназначено для больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас компания планирует испытать версию своего продукта в рамках городской программы пилотного тестирования инновационных решений, реализуемой Агентством инноваций Москвы.

Еще одним обладателем премии, как указывается на портале, стала команда разработчиков цифровой платформы бытовых услуг. Авторов проекта отметили в номинации "Меняющие реальность" в рамках направления благоустройства и строительства. Предприниматели создали сервис для рынка жилищно-коммунальных услуг, который работает по принципу агрегатора. С его помощью можно вызвать любого мастера - от сантехника и электрика до специалиста по уборке помещений. Сегодня доступ к платформе есть у управляющих организаций, застройщиков, телеком-компаний и ретейлеров - всего подключилось более 150 партнеров.

О конкурсе

Организатор конкурса "Новатор Москвы" - городской департамент предпринимательства и инновационного развития, оператор - Агентство инноваций Москвы. Премия присуждается в трех номинациях, они получили названия "Проект будущего" (инновационная идея), "Меняющие реальность" (стартап) и "Лидеры инноваций" (действующий бизнес). В каждой из них по шесть направлений. В 2022 году это медицина и фармацевтика, промышленность, транспорт и логистика, благоустройство и строительство, экология и охрана окружающей среды, общественные проекты.