Производство инновационных медизделий запустят на территории "Технополиса "Москва"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Производство медицинских изделий для нужд хирургии и артрологии откроется на территории "Технополиса "Москва", в проект планируют вложить около 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в субботу.

"На площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва" откроется производство медицинских изделий для нужд хирургии и артрологии. Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, производство запустят на базе существующего предприятия по изготовлению медицинских тест-систем. Недавно оно получило статус официального резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". В проект планируют вложить порядка 70 млн рублей. Для запуска новой линии создадут 30 рабочих мест.

Первая продукция поступит на российский рынок уже в 2022 году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тыс. единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тыс. единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды.

"Производитель намерен выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания начала работать на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2021 году. Она арендовала площадку в 400 кв. м и наладила в Печатниках выпуск медицинских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Сейчас на предприятие завозят оборудование для новой линии производства.