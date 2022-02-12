Еще один промышленный парк появится в Зеленодольске в Татарстане в ближайшие три года

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Новый промышленный парк на площади 300 га появится в Зеленодольском районе Татарстана. Власти уже имеют представление о компаниях, которые будут размещаться на этой территории, сообщил ТАСС глава района Михаил Афанасьев.

"Мы сейчас ведем проектирование [нового промпарка]. Думаю, что в течение ближайших трех лет мы уже увидим проекты, которые будут реализованы, в стадии реализации", - сказал Афанасьев.

Он отметил, что новый промышленный парк будет располагаться вдоль трассы М-7 и занимать порядка 300 га земли. "Сейчас туда подводим инженерные сети для того, чтобы там можно было вот такую целую большую полосу использовать под размещение резидентов. <…> У нас есть уже компании, которые мы там видим", - сказал Афанасьев.

По его словам, новое место понадобилось в связи с тем, что имеющиеся уже почти полностью заполнены. "Промпарк "Зеленодольск" почти заполнен, индустриальный парк "М-7" тоже в течение двух лет будет заполнен. Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр тоже сейчас мы активно застраиваем. У нас очень большой район, и у нас очень много людей, и мы ведем очень большой объем строительства. Только в рамках Большого Зеленодольска на первом этапе, до 2025 года, мы планируем построить порядка 1 млн кв. м жилья. И нам важно заранее спланировать и обеспечить людей рабочими местами", - сказал глава района.

Промышленные парки функционируют практически в каждом районе республики, их общая площадь превышает 2 тыс. га. В ноябре 2021 года замдиректора департамента развития предпринимательства и конкуренции Минэкономики Татарстана Эмиль Хисматов сообщал ТАСС, что в промышленных парках республики насчитывается более 1,5 тыс. резидентов, которые создали более 39 тыс. мест. В общем объеме выпускаемой продукции промышленные парки занимают 9% от общего объема отгрузки. Для развития промышленных парков с загрузкой ниже 70% республиканским министерством разработана специальная концепция. В ее рамках компаниям, осуществляющим деятельность на территориях промпарков, предоставляется пакет мер поддержки.