Доходы Хабаровского края за год выросли на 19%

ТАСС, 13 февраля. Доходы в бюджет Хабаровского края за год выросли на 19% или на 19,6 млрд рублей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"По итогам 2021 года исполнение консолидированного бюджета Хабаровского края по доходам составило 165,5 млрд рублей. Прирост к предыдущему периоду - 14,7 млрд рублей или 9,8%. При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 19% (на 19,6 млрд рублей). И здесь особенно важен тот факт, что в прошлом году бюджет региона был исполнен с профицитом в сумме 6,1 млрд рублей, а в 2020 году он был дефицитным, в размере 4 млрд рублей", - цитируют в сообщении председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова, который провел встречу с главой региона Михаилом Дегтяревым.

Дегтярев отметил, что предприятия северных районов края получили преференции, ставшие стимулом к модернизации и расширению производства, созданию новых рабочих мест.

"Хабаровский край долгое время не входил в федеральные программы поддержки северных районов. И это несмотря на то, что большая часть региона расположена именно на севере. В 2020 году мы обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой снизить тарифы на электроэнергию для наших территорий, где стоимость киловатт-часа доходила до 40 рублей. В результате, с 1 января 2022 года в 13 районах с закрытой системой энергоснабжения для юридических лиц действует среднероссийский тариф 6,78 руб. киловатт-час", - пояснил Михаил Дегтярев.