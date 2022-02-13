В Италии считают, что цены на пшеницу и кукурузу выросли из-за ситуации вокруг Украины

РИМ, 13 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины привела к резкому росту международных котировок на пшеницу и фуражную кукурузу, за неделю цены на данные товары возросли на 4,5% и 5% соответственно. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

"Беспокоит тот факт, что [вероятный] конфликт может повредить инфраструктуру и заблокировать поставки из портов Черного моря, что ограничит доступность на мировых рынках и приведет к реальному риску голода и социальной напряженности, - отметили в Coldiretti. - Украина является третьим по величине экспортером пшеницы в мире, а Россия - крупнейшим, вместе на них приходится около трети мировой торговли".

В конце января президент итальянской сельскохозяйственной ассоциации Confagricoltura Массимилиано Джансанти предупредил, что ситуация вокруг Украины может негативно сказаться на мировом рынке зерновых.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.