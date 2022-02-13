СМИ: компании ФРГ поставляли РФ товары двойного назначения, несмотря на санкции ЕС

ТАСС, 13 февраля. Германские компании с одобрения властей ФРГ продолжали поставлять России товары, которые можно использовать в военных целях, несмотря на санкции Евросоюза, введенные в отношении РФ в связи с событиями на Украине в 2014 году. Об этом в воскресенье сообщила Die Welt со ссылкой на документ министерства по делам экономики и защиты климата республики, имеющемся в распоряжении издания.

Согласно ему, в 2020 году Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю ФРГ выдало 673 лицензии на экспорт в РФ товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, на общую сумму почти в €366 млн.

Как сообщает газета, в 2020 году Россия была четвертой по объему страной - получателем таких товаров. Первое место в этом списке занимает КНР с €1,6 млрд, второе - США с €1 млрд, третье - Бразилия (€371 млрд).

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет. В 2018 и 2020 годах их дополнили санкции в связи с обвинениями в применении химоружия ("дело Скрипаля" и якобы отравление Навального). В 2019 году были введены ограничения из-за инцидента в Керченском проливе. В 2020 году к санкциям добавились ограничительные меры, связанные с обвинениями в кибератаках, в 2021 году - за нарушение прав человека (в связи с задержанием Алексея Навального).