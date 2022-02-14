Число регистраций новых индивидуальных предприятий в РФ выросло на треть в 2021 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Количество регистраций новых индивидуальных предприятий в России выросло на треть в 2021 году по сравнению с 2020-м. Об этом сообщается в результатах исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

"В 2021 году в России было зарегистрировано 824,7 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 36,2% превышает показатель кризисного 2020 года. Закрытия ИП сократились на 15,6%, до 800 тыс. Однако положительный прирост ИП был обеспечен за счет меньшинства регионов - 35. В 50 субъектах произошла убыль микробизнеса", - отмечается в исследовании.

Наиболее позитивная относительная динамика прироста отмечалась в Калмыкии (общее число ИП выросло на 17,4%), Республике Алтай (+13,4%), Карачаево-Черкесии (+12,7%), Туве (+8,5%), Москве (+6,2%), Татарстане (+5,8%), Московской области (+5,2%), Башкирии (+4,7%), Адыгее (+4,4%) и Удмуртии (+3,4%).

Самое же сильное сокращение численности ИП наблюдалось в Ингушетии (республика лишилась за год 12,2% своих индивидуальных предприятий), Чечне (-11,7%), Дагестане (-10,5%), Архангельской (-6,4%), Белгородской (-6,1%), Сахалинской (-5,9%) и Магаданской областях (-5,7%), Приморском (-5,44%) и Камчатском краях (-5,41%), а также в Еврейской автономной области (-5,2%).

Время открытий

В 2020 году на фоне коронакризиса регистрация новых индивидуальных предприятий резко замедлилась, при этом ликвидироваться бизнес, напротив, стал чаще, и в итоге количество закрытых ИП превзошло число открытых в 1,5 раза, или на 342 тыс.

После снятия антиковидных ограничений и восстановления потребительской активности ситуация начала выправляться: за прошедший 2021 год количество регистраций ИП выросло на 36,2%, до 824,7 тыс., а закрытия ИП уменьшились на 15,6%, до 800 тыс. В результате положительный годовой прирост общего количества ИП составил 24,8 тыс.

На начало 2022 года в России было зарегистрировано около 3,59 млн ИП - пока что меньше, чем до пандемии. Вместе с тем количество открытий и ликвидаций ИП наконец пришло к допандемийному балансу.

По сравнению с 2020 годом статистика открытий индивидуальных предприятий улучшилась во всех субъектах, за исключением Чукотки. Наилучшую динамику показали Калмыкия (открылось на 156,8% больше ИП, чем годом ранее), Карачаево-Черкесия (+93,7%), Дагестан (+73,2%), Алтай (+66,3%), Кабардино-Балкария (+64,8%), Тува (+64,6%), Ингушетия (+62,3%), Москва (+59,1%), Мурманская область (+57,7%), а также Чечня (+56,4%).

Одновременно с этим в 76 из 85 регионов также замедлилось закрытие действующих индивидуальных предприятий. Особенно заметно это фиксировалось в Забайкальском крае (в 2021 году закрылось на 37% меньше ИП, чем годом ранее), Курганской (-31,5%), Астраханской (-30,9%), Липецкой областях (-30,0%), Ставропольском крае (-29,6%), Еврейской автономной области (-29,1%), Брянской (-28,9%), Оренбургской (-28,6%), Владимирской (-28,0%), а также Волгоградской областях (-27,6%).

Только в девяти регионах закрытия ИП стали происходить чаще, чем в 2020 году: в Дагестане (реестр покинуло на 81,2% больше ИП), Чечне (+75,6%), Севастополе (+36,4%), Чукотском автономном округе (+34,5%), Приморском крае (+17,8%), Калмыкии (+12,7%), Крыму (+7,2%), Санкт-Петербурге (+6,1%), а также в Белгородской области (+5,6%).

Постковидный баланс

Несмотря на то, что в целом по стране количество открытий ИП превысило число закрытий на 24,8 тыс., в 50 регионах ситуация оказалась противоположной: микробизнес чаще ликвидировался. Общий положительный прирост по стране был обеспечен за счет 35 регионов.

Лучшая относительная динамика прироста зафиксирована в Калмыкии (количество местных ИП увеличилось на 17,4%, до 5,9 тыс.), Республике Алтай (+13,4%, до 4,9 тыс. ИП), Карачаево-Черкесии (+12,7%, до 8,4 тыс. ИП), Туве (+8,5%, до 5,6 тыс. ИП), Москве (+6,2%, до 364,6 тыс. ИП), Татарстане (+5,8%, до 89,3 тыс. ИП), Московской области (+5,2%, до 268,8 тыс. ИП), Башкирии (+4,7%, до 77,5 тыс. ИП), Адыгее (+4,4%, до 12,9 тыс. ИП), а также в Удмуртии (+3,4%, до 34,1 тыс. ИП). Москва, Подмосковье и Татарстан стали лидерами и по абсолютному приросту численности ИП.

Самая же сильная относительная убыль ИП наблюдалась в Ингушетии (республика лишилась за год 12,2% своих ИП, в результате их численность уменьшилась до 2,3 тыс.), Чечне (-11,7%, до 12,7 тыс. ИП), Дагестане (-10,5%, до 32,9 тыс. ИП), Архангельской (-6,4%, до 24,2 тыс. ИП), Белгородской (-6,1%, до 40 тыс. ИП), Сахалинской (-5,9%, до 15,3 тыс. ИП) и Магаданской областях (-5,7%, до 4,6 тыс. ИП), Приморском (-5,44%, до 48,2 тыс. ИП) и Камчатском краях (-5,41%, до 9,8 тыс. ИП), а также в Еврейской автономной области (-5,2%, до 2,5 тыс. ИП). Дагестан, Приморский край и Белгородская область одновременно показали наибольшее абсолютное снижение численности ИП.

Причины свернуть бизнес

Основная часть закрытых в 2021 году индивидуальных предприятий - 65%, или 520 тыс. - ликвидировались по собственной инициативе.

В два раза меньше ИП - 32,4%, или 259,4 тыс. - были исключены из реестра по решению налоговых органов, поскольку в течение 15 месяцев не сдавали отчетность, в связи с чем были квалифицированы как недействующий бизнес.

По причине физической смерти владельца бизнеса было закрыто 2%, или 16 тыс., индивидуальных предприятий. Это на 14% меньше, чем за ковидный 2020 год - тогда умерли 18,7 тыс. владельцев бизнесов.

Другие причины ликвидации ИП составляют незначительные доли: 0,4%, или 2,94 тыс. закрытий ИП, приходится на покинувших Россию иностранцев, по причине банкротства были закрыты 0,2%, или 1 481 бизнес, в принудительном порядке по решению суда ликвидировано лишь 18 ИП.

"Открытия и закрытия индивидуальных предприятий вернулись примерно на допандемийный уровень. Большая часть ИП относится к микробизнесу, который особенно сильно пострадал в период коронавирусного кризиса. Трудные времена для них не остались позади: последствия пандемии до конца не преодолены, а господдержка сворачивается. Потребительский спрос в целом восстановился, однако он сконцентрирован по большей части в крупных агломерациях с высокими доходами населения. Основная часть небольших предприятий продолжает испытывать нехватку средств", - отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Она добавила, что для снижения финансовой нагрузки, чтобы не платить страховые взносы и освободить себя от сдачи отчетности, многие предприниматели перешли на режим самозанятости. "Обороты малого бизнеса выросли по сравнению с первым годом пандемии, но их доля в совокупной выручке всего российского бизнеса снизилась. Таким образом, небольшие предприятия в значительно меньшей степени по сравнению с крупным бизнесом ощущают восстановление экономики. При этом предприниматели испытывают инфляционное давление и сталкиваются с ростом издержек. Это сдерживает развитие малого бизнеса в России и создает серьезные препятствия на пути к увеличению его доли в ВВП страны", - отметила Трубникова.