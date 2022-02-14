Доходы Москвы в 2021 году выросли на 16,3%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Объем поступлений в бюджет Москвы в 2021 году вырос на 16,3% по сравнению с 2020 годом и на 26,8% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в бюджет города поступило более 3,3 трлн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента финансов столицы.

"В прошлом году в бюджет Москвы поступило 3 трлн 335,6 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета Москвы выросла на 16,3%, а к уровню 2019 года - на 26,8%. Поступления в бюджет города увеличились по всем основным доходным источникам. Основным фактором стала высокая динамика показателей экономики Москвы, вызванная восстановлением деловой и потребительской активности, увеличением государственных и частных инвестиций в развитие мегаполиса", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что налоговые доходы бюджета Москвы по итогам 2021 года достигли 2 трлн 908,8 млрд рублей или 87,2% всех доходов городского бюджета. Прирост налоговых доходов в 2021 году составил 25,1% или 582,7 млрд рублей к 2020 году. По сравнению с показателями 2019 года налоговые доходы увеличились на 27,5%.

Основные налоги

"Наибольший вклад в налоговые доходы бюджета Москвы обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций - 84,3% всех налоговых доходов. Поступления по упрощенной системе налогообложения по итогам прошедшего года вышли на третье место после НДФЛ и налога на прибыль. На четвертом месте - налог на имущество организаций", - отметили в департаменте.

Так, по итогам прошлого года в бюджет Москвы по НДФЛ перечислено 1 трлн 368,4 млрд рублей, что на 213,2 млрд рублей или 18,5% превышает показатели 2020 года и на 329,6 млрд рублей или 31,7% - 2019 года. По налогу на прибыль организаций в 2021 году поступило 1 трлн 83,3 млрд рублей. Объем платежей вырос на 36,6% или 290,2 млрд рублей по сравнению с 2020 годом и на 24,9% или 216,1 млрд рублей - с 2019 годом. Поступления по специальным налоговым режимам в 2021 году составили 167,7 млрд рублей. Это на 40,3% или на 48,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году, и на 40,6%, или на 48,4 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

Кроме того, объем платежей в бюджет Москвы по налогу на имущество организаций увеличился на 5,1% относительно 2020 года и составил 148,6 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 5,4% или на 7,6 млрд рублей. Неналоговые доходы составили 8,7% от общих доходов городского бюджета. В 2021 году в бюджет Москвы поступило 289,1 млрд рублей неналоговых доходов - на 13,7% больше, чем за 2020 год, и на 4,5% выше уровня 2019 года.

Год восстановления экономики

"Завершившийся год стал периодом активного восстановления экономики Москвы. Своевременно принятые меры поддержки бизнеса и граждан позволили не допустить возникновения негативных явлений в экономике. Крупные инвестиционные проекты комплексного развития территорий, строительства транспортной инфраструктуры, программы реновации жилых и индустриальных кварталов, расширение мер социальной поддержки позволили сформировать предпосылки для нового устойчивого подъема", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что итоги 2021 года еще окончательно не подведены. Но статистические данные, отражающие динамику основных макроэкономических показателей, "показывают ярко выраженные позитивные тенденции".

Например, индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 136,6% к уровню 2020 года. Рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах в январе - сентябре 2021 года достиг 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Рост зарплат и снижение безработицы

Министр столичного правительства добавила, что наряду с низкими показателями безработицы в Москве последовательно увеличивается размер заработной платы: уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве по итогам января - ноября 2021 года вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Продолжилось снижение уровня зарегистрированной безработицы - за прошлый год он сократился в 2,6 раза и на 1 января 2022 года составил 0,5%. По состоянию на 7 февраля 2022 года уровень безработицы составил 0,45% и приблизился к показателям допандемийного уровня" - отметила Зяббарова.

Сфера торговли и услуг окрепла

По словам Зяббаровой, итоги исполнения бюджета города за 2021 год демонстрируют, что городская экономика остается высокодиверсифицированной. В отраслевой структуре бюджета преобладают сферы торговли, услуг, финансов, высокотехнологичных производств, телекоммуникаций и связи. Доля нефтегазовой отрасли в доходах бюджета города в прошлом году составила менее 5%.

Также руководитель департамента отметила, что в 2021 году заметные темпы прироста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города продемонстрировали предприятия торговли - на 24,4% или 99,7 млрд рублей, предоставления услуг населению - на 25,3% или 46,9 млрд рублей, строительной отрасли - на 17,4% или 29,9 млрд рублей, обрабатывающей промышленности - на 13,6% или 23,6 млрд рублей, консалтинговой и научной деятельности - на 18,9% или 23,5 млрд рублей.