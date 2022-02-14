ТПП РФ предложила снизить налоговую нагрузку для конгрессно-выставочной отрасли

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила сократить налоговую нагрузку для пострадавших из-за ситуации с пандемией конгрессно-выставочных организаций до 2025 года. Об этом говорится в перечне предложений палаты по дополнительной поддержке отрасли, которые предоставил ТАСС глава ТПП РФ Сергей Катырин.

В конце января советник президента РФ Антон Кобяков попросил ТПП РФ направить возможные предложения о дополнительной поддержке выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ. Копия соответствующего письма имеется в распоряжении агентства.

"В целях скорейшего преодоления кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, и восстановления отрасли предлагаем следующие меры поддержки экономического характера: <…> снижение налоговой нагрузки на период 2022-2025 годов на компании, работающие в конгрессно-выставочной сфере, в том числе отнесение на себестоимость в целях исчисления налога на прибыль расходов, понесенных компаниями отрасли при подготовке мероприятий, отмененных по решению государственных органов", - говорится в перечне инициатив палаты.

Также ТПП РФ выступила за установление минимального порога выплаты ФОТ (зарплата плюс прочие выплаты), не облагаемого НДФЛ и страховыми взносами во внебюджетные фонды, для штатных сотрудников субъектов отрасли в размере 35 тыс. рублей. ТПП предложила "приостановить индексацию тарифов естественных монополий для предприятий отрасли на период до снятия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции".

Помимо этого, палата рекомендует внести изменения в федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для уменьшения размера обеспечения контрактов заключаемых на организацию мероприятий. Предлагается "предусмотреть возможность получения исполнителем 50% аванса по контрактам".

Дополнительные меры

Как указали в ТПП РФ, большинство сервисных компаний отрасли из-за ограниченности перечня деятельности ОКВЭД 82.30 (Деятельность по организации конференций и выставок) не могут воспользоваться мерами поддержки. В этой связи палата считает целесообразным расширить код на подгруппы. Это позволит "максимально полно описать организации, деятельность которых осуществляется в конгрессно-выставочной отрасли, но связана с организацией мероприятий косвенно". Например, речь идет о компаниях, осуществляющих дизайн, проектирование и застройку на конгрессно-выставочных мероприятиях, о владельцах конгрессно-выставочных комплексов, сервисных компаний.

"Еще одним важнейшим фактором развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности является обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами. Наряду с разработкой программ дополнительного образования считаем необходимым разработку федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с целью дальнейшей разработки основных профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата/магистратуры", - говорится в перечне предложений.

Наиболее важной мерой поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на данный момент, как считают в ТПП РФ, может стать "создание условий для бесперебойного проведения ранее запланированных на территории РФ выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприятий". Для этого предлагается разграничить конгрессно-выставочные мероприятия и массовые мероприятий, а также разграничить площадки проведения конгрессно-выставочных мероприятий и общественных мест.

Кроме того, в ТПП РФ советуют "увеличить объем выделяемого финансирования на оказание господдержки компаниям-участницам выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в РФ и за рубежом. В том числе обеспечить "дополнительное финансирование программ субсидий на участие в выставочных мероприятиях", "переориентировать средства выставочной субсидии АО "РЭЦ" с мероприятий, проводимых за рубежом, на софинансирование участия отечественных компаний в выставочных мероприятиях с международными баерскими программами на территории РФ".