Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Свыше 90 км дорог планируется построить в Москве в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2022 году планируем построить в Москве 91 км дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и десять внеуличных пешеходных переходов. В этом посте расскажу о наиболее важных проектах дорожного строительства, которые будут реализованы до конца года", - отметил Собянин.

Он добавил, что было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль - Московский скоростной диаметр. По своим масштабам и значению МСД будет сопоставим с МКАД. Трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали - Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

"На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург. На востоке - будущая трасса М12 Москва - Казань. На юге - федеральная трасса М2 "Крым" и новая магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", - написал Собянин.

Он отметил, что в 2022 году планируется завершить строительство I очереди МСД (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. В течение года будет введено в строй последнее крупное сооружение на этой трассе - эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 км.

"Вторая очередь МСД (Юго-Восточная хорда) находится в стройке и будет введена в 2023 году. Для миллионов автолюбителей его создание означает новую транспортную реальность - более быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую", - отметил Собянин.

По словам мэра Москвы, важный дорожный проект находится на западе Москвы. Вместо старого путепровода длиной 39 м на улице Барклая строится новый, длиной 205 м.

"На улице Барклая и в Промышленном проезде добавят полосы разгона и торможения. Будет организована прямая связка между улицей Василисы Кожиной и Промышленным проездом", - написал мэр.

Еще один проект на западе столицы, связанный со строительством Северного дублера Кутузовского проспекта.

"Обновленный Старо-Рублевский путепровод пройдет над новой магистралью и путями МЦД-1, улучшив связь между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе. С путепровода можно будет по эстакаде съехать на Северный дублер в сторону области, а через строящийся тоннель - на улицу Герасима Курина", - написал мэр.