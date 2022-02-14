В Новосибирской области сборы имущественных налогов выросли на 5% в прошлом году

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Объем поступлений от имущественных налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области в 2021 году составил 3,9 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительства регионе руководитель областного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Алексей Легостаев.

"Общая сумма исчисленных имущественных налогов впервые в прошлом году превысила 4 млрд рублей. Отчисления возросли на 5,7%. Объем поступлений в консолидированный бюджет области составил 3 млрд 914 млн рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году", - сказал он.

В 2020 году исчисленная к уплате сумма имущественных налогов составила 3 млрд 835 млн рублей, что выше показателя 2019 года на 3%. Легостаев добавил, что задолженность по выплате имущественных налогов в регионе составляет 2,5 млрд рублей. Основная часть приходится на транспортный налог - 1,8 млрд рублей.

По итогам 2020 года в Новосибирской области было собрано 205 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, что на 4% выше, чем в 2019 году.