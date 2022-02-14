"Газпром нефть" полностью перешла на юани при расчетах за заправку авиарейсов в Китае

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" полностью перевела в юани взаиморасчеты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая, сообщает компания. До конца 2022 года "Газпром нефть" также планирует перевести на рубли платежи китайских авиакомпаний в российских аэропортах.

"На сегодняшний день компания поставляет в страны АТР, в том числе в Китай, российские битумные материалы, моторные и индустриальные масла, осуществляет заправку самолетов "в крыло". Переход на взаиморасчеты в национальной валюте в крупнейших аэропортах КНР позволит не только укрепить сотрудничество с нашими китайскими партнерами, но и повысить эффективность финансовых операций", - сказал замглавы компании Алексей Янкевич.

Обслуживание российских авиаперевозчиков в 36 крупнейших аэропортах КНР осуществляет оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро". Компания в партнерстве с национальным топливным поставщиком в Китае производит заправку регулярных и чартерный рейсов 20 авиакомпаний России, среди которых - "Аэрофлот", "Уральские Авиалинии" и "Волга-Днепр".

По итогам 2021 года совокупный объем реализации авиатоплива "Газпромнефть-Аэро" с учетом заправок китайских перевозчиков в российских аэропортах превысил 115 тыс. тонн. Стратегией развития авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" предусмотрено дальнейшее увеличение продаж топлива на российско-китайских маршрутах до более 200 тыс. тонн к 2025 году при восстановлении пассажиропотока между странами.