Минпромторг сообщил об утверждении первого международного стандарта по интернету вещей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Международные организации утвердили первый международный стандарт по промышленному интернету вещей, предложенный РФ, говорится в сообщении Минпромторга.

"Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий, предложенный РФ. Его утверждение состоялось на уровне ключевых международных организаций - Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (ISO/IEC)", - отмечается в сообщении. Разработка стандарта велась по инициативе ПАО "Ростелеком" на базе техкомитета Росстандарта.

Как уточнили в министерстве, стандарт устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (IIoT).

"Из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке интернета вещей используют собственные стандарты и протоколы, в результате чего их продукты несовместимы друг с другом. Принятие стандарта позволяет решить эту проблему, заказчики технологий IIoT смогут использовать решения и оборудование различных разработчиков и предприятий-изготовителей, а также проводить корректные испытания решений и оборудования на совместимость", - пояснили в министерстве.

Внедрение единых требований к совместимости устройств, сетей и систем промышленного интернета вещей на промышленных предприятиях позволит реализовать гетерогенную систему, состоящую из оборудования различных поставщиков для каждого конкретного предприятия, то есть удешевить и ускорить внедрение таких систем.

В этом году технический комитет 194 "Кибер-физические системы" Росстандарта совместно с "Ростелеком" планируют инициировать разработку еще двух международных стандартов цифровых технологий для развития отечественных решений в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.