ЦБ РФ повысил курс доллара на 15 февраля до 76,58 рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 15 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 76,5762 рублей, что на 1 руб. 58,95 коп. выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 48,77 коп., до 86,8451 рублей.

По данным торгов на 14:19 мск, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 0,13% к закрытию предыдущей сессии, до 77,07 рублей, евро - до 87,1 рублей (-0,5%).

В то же время рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов падает до 3 428,7 пункта (-3,32%), долларовый индекс РТС снижается на 4,68%, до 1 401,27 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет 0,24%, до $94,67 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,27% и торгуется на уровне $93,35 за баррель.