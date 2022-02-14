Климатическая программа РФ поможет защитить производителей от зарубежных ограничений

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Утвержденная правительством программа экологического развития и климатических изменений до 2030 года создаст научное обоснование защиты российских производителей от зарубежных ограничений, вводимых под предлогом экологической и климатической безопасности. Об этом говорится в обнародованном в понедельник тексте программы.

"Реализация программы позволит обеспечить: <... > научное обоснование проведения эффективных мероприятий по защите российских производителей от зарубежных ограничительных мер, вводимых под предлогом экологической и климатической безопасности", - говорится в документе.

Кроме того, исполнение программы позволит обеспечить разработку и внедрение низкоуглеродных, а также экологически чистых технологий в различные отрасли российской экономики. Также она поспособствует достижению мирового уровня в части наукоемких технологий мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды и климата, включая опасные природные явления. Кроме того, программа обеспечит использование высокого адаптационного потенциала России к изменениям климата и повышение эффективности мер по адаптации для различных экологических систем, социальных групп, отраслей экономики и регионов.

Благодаря программе в России будет разработана система мониторинга потоков парниковых газов и углеродного цикла. Программа подразумевает создание и применение низкоуглеродных технологий в различных отраслях экономики, а также развитие новых систем экологического и климатического мониторинга. Например, в России появится система оценки содержания в воздухе черного углерода. Помимо этого, ставится задача создания климатического мониторинга поверхностных вод суши, ледников, многолетней мерзлоты и почв.

Как сообщалось ранее, на федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года из федерального бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей на ближайшие три года.

Об углеродном налоге ЕС

Трансграничное углеродное регулирование ЕС (Carbon Border Adjustment Мechanism) распространяется на электроэнергетику, производство железа и стали, алюминия, цемента и удобрений. Налог вводится в 2023 году, но до 2025 года включительно взиматься не будет, а будет собираться информация об объемах выбросов парниковых газов при производстве импортируемой продукции. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.