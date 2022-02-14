Jazeera Airways планирует расширить авиапарк до 60 самолетов к 2025 году

БЕЙРУТ, 14 февраля. /ТАСС/. Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways намерена увеличить свой авиапарк до 60 воздушных судов к 2025 году и закупить 28 единиц Airbus последних моделей. Об этом в понедельник сообщил телеканалу CNBC Arabia председатель правления авиаперевозчика Марван Будай.

Он заявил, что совет директоров на данный момент ведет переговоры с европейской компанией Airbus. Будай добавил, что сроки получения воздушных судов обсуждаются. Ранее компании заключили сделку стоимостью более $3 млрд. Авиапарк пополнят 20 самолетов A320neo и 8 самолетов A321neo.

Будай отметил, что в 2021 году количество перевезенных пассажиров увеличилось на 48,2%, что позволило компании вернуться к прибыли. Он добавил, что достичь таких темпов удалось и за счет сокращения расходов.

Jazeera Airways - первая негосударственная авиакомпания на Ближнем Востоке. Основана в 2004 году. В настоящее время парк лоукостера состоит из 17 самолетов A320, половина из которых - предыдущего поколения. 30 января совет директоров авиакомпании одобрил подписание контракта с Airbus на покупку 28 самолетов.