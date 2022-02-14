Около 180 тыс. туристов из России посетили Доминикану в 2021 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 178,9 тыс. российских туристов посетили Доминикану в 2021 году. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные официальной статистики страны.

"Россия - лидер среди европейских стран по количеству туристов, прибывших в Доминикану в 2021 году. Эта карибская страна приняла в 2021 году 178 955 российских туристов", - говорится в сообщении.

Общий турпоток в Доминикану из европейских стран по итогам 2021 года составил 804,9 тыс. туристов. Всего в 2021 году республика приняла более 3,6 млн иностранных путешественников, рассказали в АТОР. Там отметили, что российский турпоток в Доминикану в 2021 году превысил значения 2020 года, однако не достиг показателя 2019 года. Тогда страна приняла около 209 тыс. российских туристов.

По прогнозам туроператоров, в 2022 году российский турпоток в Доминикану может превысить допандемийные показатели.