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Около 180 тыс. туристов из России посетили Доминикану в 2021 году

Всего за этот период республика приняла более 3,6 млн иностранных путешественников, рассказали в АТОР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 178,9 тыс. российских туристов посетили Доминикану в 2021 году. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные официальной статистики страны.

"Россия - лидер среди европейских стран по количеству туристов, прибывших в Доминикану в 2021 году. Эта карибская страна приняла в 2021 году 178 955 российских туристов", - говорится в сообщении.

Общий турпоток в Доминикану из европейских стран по итогам 2021 года составил 804,9 тыс. туристов. Всего в 2021 году республика приняла более 3,6 млн иностранных путешественников, рассказали в АТОР. Там отметили, что российский турпоток в Доминикану в 2021 году превысил значения 2020 года, однако не достиг показателя 2019 года. Тогда страна приняла около 209 тыс. российских туристов.

По прогнозам туроператоров, в 2022 году российский турпоток в Доминикану может превысить допандемийные показатели.

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РоссияДоминиканская Республика
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