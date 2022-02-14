"Соллерс" и "Русгидро" запустят каршеринг с электрокарами Jac во Владивостоке в июне

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Соллерс Груп" и "Русгидро" запустят электрокаршеринг во Владивостоке в июне 2022 года, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Сервис будет сдавать в аренду электрические кроссоверы Jac.

"Русгидро" совместно с "Соллерс Груп" уже приобрели первую партию новых электромобилей и планируют запустить электрокаршеринг во Владивостоке в июне 2022 года. <…> На данный момент JAC - это единственный бюджетный электрический кроссовер, имеющий официальную омологацию в России и официальную сервисную поддержку дистрибьютора. Также ждем выхода на рынок других брендов и будем их прорабатывать", - отметили в компании.

В сентябре 2021 года сообщалось, что "Соллерс Груп" и "Русгидро" запустят в 2022 году во Владивостоке каршеринг только на электрических автомобилях. Как отмечал глава "Соллерса" Вадим Швецов, такая инициатива поможет компании оценить, как в будущем реализовать производство электромобилей в регионе и на какой уровень локализации ориентироваться.

"К настоящему моменту "Русгидро" создало в городе и агломерации Владивостока достаточно развитую зарядную инфраструктуру, которая продолжает развиваться", - рассказали в компании. В пресс-службе добавили, что в ближайшее время электромобили отправят из Москвы во Владивосток для подготовки к выводу на рейс, а летом парк электрокаршеринга вырастет до 70 машин.

Тарифы на поездки пока находятся в процессе разработки. При этом в "Соллерс Груп" заявили, что стоимость аренды будет сравнима с ценами на каршеринг в других городах России.

"Планируется создать удобный и востребованный сервис краткосрочной аренды электромобилей, поэтому мы используем тот опыт, который уже получен нашими коллегами в этой области. Со временем будем работать над масштабированием электрокаршеринга на другие российские регионы", - отметили в компании.