Цена золота достигла максимума с ноября на фоне инфляции в США и геополитических рисков

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Стоимость золота на бирже Comex (входит в CME Group) по состоянию на 18:00 мск росла на 1,49% - до $1869,6 за тройскую унцию. Таким образом, цена на золото достигла максимальной цены с 19 ноября 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 18:15 мск котировки на драгоценный металл замедлили рост до 1,47%, золото торговалось по $1869,1 за тройскую унцию.

Среди золотодобывающих компаний в понедельник к 18:15 мск рост наблюдался у акций "Полюс" (+4,05%), Polymetal (+3,5%) и Petropavlovsk (+2,44%).

"Цена на золото подогревается рекордными значениями инфляции в США - металл пользуется спросом у инвесторов, которые хотят обезопасить свои средства на фоне растущих цен", - прокомментировал ТАСС руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Годовая инфляция в США в январе росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следовало из опубликованных 10 февраля данных Министерства труда страны.

"Кроме того, золото используется инвесторами как защитный актив в условиях геополитической напряженности между Россией и западными странами из-за ситуации вокруг Украины", - добавил Красноженов.