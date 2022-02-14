Объем промпроизводства в Кабардино-Балкарии за год вырос почти на 12%

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Кабардино-Балкарии за прошлый год вырос почти на 12%, в частности благодаря росту в объемообразующих предприятия республики. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела по работе с предприятиями промышленного комплекса Министерства промышленности, энергетики и торговли республики КБР Анзор Ахомготов.

"В Кабардино-Балкарской Республике индекс промышленного производства вырос и достиг 112%. В его формировании республике основное влияние оказывают обрабатывающие производства. Вид деятельности "Обрабатывающие производства" формируется 22 обрабатывающими производствами всех отраслей промышленности", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, за год индекс в обрабатывающем производстве вырос на 112,1%. Ахомготов подчеркнул, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности в прошлом году в КБР составил более 23 млрд рублей (27,5% к 2020 году).

А среди обрабатывающих производств увеличение выпуска продукции по сравнению с январем-декабрем 2020 года наблюдалось в текстильных изделиях - на 2,8%, обуви - на 18,9%, резиновых и пластмассовых изделий на 11,7% и электрического оборудования на 5,7%. Кроме того, в республике за год почти вдвое выросло производство бумаги и бумажных изделий и в 1,6 раза - изделий из дерева.

"Рост в производстве текстильных изделий связан с увеличением выпуска текстильной продукции ООО "Текстиль Индустрия". За отчетный период значительно возрос выпуск швейной продукции ОП ООО "ВоенТекстильПром" и ООО "Югтекстильторг", благодаря чему наблюдался рост производства одежды. А положительная динамика показателя производства бумаги и бумажных изделий связана в первую очередь с тем, что ЗАО "Эрпак" и ООО "Чегем-тара" увеличили выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона", - пояснил начальник отдела.

Что касается выпуска электрического оборудования, рост в регионе обеспечен увеличением производства продукции АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ", ООО "Новострой". "Индекс промышленного производства по курируемым Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР видам экономической деятельности является одним из самых высоких в СКФО и выше среднестатистического показателя по стране. Можно отметить, что свой вклад внесли, как и крупнейшие объемообразующие предприятия республики различных отраслей (ООО "Севкаврентген-Д", ОП ООО "ВоенТекстильПром", ЗАО "Эрпак"), так и предприятия среднего и малого бизнеса, которым в республике созданы благоприятные условия для предпринимательства. Так из 18 курируемых видов деятельности в индекск промпроизводства по 14 видам деятельности наблюдается положительная динамика", - сказал Ахомготов.