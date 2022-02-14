Власти Буэнос-Айреса запустили систему диагностики ковида по аудиозаписи кашля

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 февраля. /ТАСС/. Власти аргентинской столицы запустили систему предварительной диагностики коронавирусной инфекции по аудиозаписи кашля заболевшего. Об этом сообщил в понедельник председатель правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель.

"Буэнос-Айрес уже выявляет вероятность заражения коронавирусом по аудио в WhatsApp", - написал он в Twitter.

Система предварительной диагностики ковида по звуку кашля была разработана при помощи искусственного интеллекта. Для анализа в программу загрузили 140 тыс. образцов аудио, которые записали как пациенты с подтвержденным коронавирусом, так и здоровые люди.

Желающие проверить свой кашель должны написать официальному боту правительства Буэнос-Айреса в WhatsApp. При наличии симптомов болезни он предложит отправить ему аудиосообщение с кашлем. "Как только будет получено аудиосообщение, [программа] IATos анализирует звук - если он совпадает с образцами кашля людей с подтвержденным коронавирусом, человеку рекомендуют сделать тест на ковид", - разъясняет работу бота правительство. По словам властей города, на данный момент точность составляет порядка 86%.

С начала пандемии в Аргентине было выявлено 8,7 млн случаев заражения, из них 6 289 - за последние сутки. В стране полностью привиты от коронавируса почти 80% жителей.