В Кузбассе безработица впервые за 20 лет достигла исторического минимума

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе, который достиг исторического максимума осенью 2020 года на фоне пандемии коронавируса, опустился до 0,9% численности рабочей силы, что является абсолютным минимумом за всю историю статистических наблюдений, которые ведутся с начала 1990-х годов. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил министр труда и занятости населения Кемеровской области Алексей Гришин.

"На 1 февраля 2022 года официально признаны безработными 11,5 тыс. кузбассовцев, что на 1 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,9% численности рабочей силы, тогда как годом ранее - 2,9%. Зафиксирован самый низкий уровень как общей, так и регистрируемой безработицы за всю историю статистических наблюдений (ведутся с начала 1990-х годов прим. ТАСС)", - говорится в тексте ответа.

Исторического максимума в 6,7% регистрируемая безработица в Кузбассе достигла в сентябре 2020 года. Этому способствовала общая экономическая ситуация в период пандемии, а также банкротство крупных угольных предприятий в Кемеровской области, которые начали массово высвобождать сотрудников. В регионе была разработана программа по восстановлению численности занятого населения, а также реализовывались различные госпрограммы. В 2021 году при содействии службы занятости были трудоустроены порядка 61 тыс. человек, еще 2,1 тыс. безработных трудоустроены с начала текущего года. Сейчас в региональном банке вакансий порядка 39 тыс. рабочих мест, еще 15 тыс. вакансий содержится в базе данных компании HeadHunter, с которой сотрудничает регион. Наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающих производств, здравоохранения и угольной промышленности.