Японская авиакомпания ANA инвестирует в разработку летающего такси

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Ведущая японская авиатранспортная корпорация All Nippon Airways (ANA) объявила во вторник о решении инвестировать средства в разработку летающего такси в сотрудничестве в американской компанией Joby Aviation, связанной с крупнейшим в мире производителем автомобилей Toyota Motor. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном пресс-релизе.

В нем отмечается, что Joby Aviation ведет разработку пятиместного электрического летающего такси, сочетающего возможности вертолета и малого самолета. Его максимальная скорость - 320 км/ч, дальность полета - около 240 км. Расстояние между главным вокзалом крупного японского города Осака и расположенным в его окрестностях международным аэропортом летающее такси позволяет преодолеть за 15 минут, хотя автомобилю на это нужно примерно час.

ANA намерена заняться навигационными системами летающих такси, оборудованием для них взлетно-посадочных площадок и т. д. Toyota Motor взяла на себя организацию наземного движения таких транспортных средств.

Ранее эта крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация вложила в базирующуюся в Калифорнии Joby Aviation $394 млн. Toyota Motor также предоставила американской компании некоторые технологические разработки.

В 2018 году в Японии при содействии правительства был создан консультативный совет для координации усилий по созданию летающих автомобилей. В него входят, в частности, Toyota Motor и ANA.