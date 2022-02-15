Объем экспорта продукции алтайских предприятий вырос более чем на 20%

БАРНАУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Предприятия Алтайского края более чем на 20% увеличили в денежном выражении объем экспорта продукции в 2021 году - до $1,145 млрд. Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края во вторник.

"Объем экспорта продукции предприятий Алтайского края в 2021 году увеличился на $198,3 млн (плюс 20,9%) в сравнении с предыдущим годом и составил $1,145 млрд. Наибольшее влияние на рост оказало увеличение экспорта продовольственных товаров, минеральных продуктов, топливно-энергетических товаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что география экспорта расширилась до 98 стран, тогда как в 2020 году продукцию поставляли в 87 стран. "Сильнее всего в абсолютном выражении возрос экспорт в Казахстан, Узбекистан и Турцию. Профицит торгового баланса в 2021 году составил $464,6 млн", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального Россельхознадзора ТАСС сообщали о росте экспорта продукции агропромышленного комплекса в Алтайском крае в прошлом году. Так, экспорт зерна, круп и растительного масла вырос на 60% за 2021 год - до 1,34 млн тонн.

В объеме валового продукта Алтайского края экспортная деятельность составляет около 13%. В рамках проектов "Системные меры развития международной кооперации экспорта", "Промышленный экспорт" и "Экспорт продукции АПК" предусмотрен рост экспорта продукции АПК к 2024 в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом, рост конкурентоспособной продукции - в 1,7 раза. В числе основных перспективных рынков сбыта власти называли страны Средней и Юго-Восточной Азии.