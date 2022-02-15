Частота перелетов между Крымом и шестью регионами России увеличится вдвое в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Количество полетов в Крым из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты будущим летом увеличится в два раза, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Частота выполнения рейсов в аэропорт Симферополь из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты в весенне-летний период навигации увеличится по сравнению с прошлым годом в два раза. Количество полетов вырастет за счет увеличения на этих направлениях числа перевозчиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в курортный сезон частота рейсов между Симферополем и Белгородом увеличится с трех до семи раз в неделю. С двух до пяти раз в неделю увеличится количество летних рейсов в Крым и обратно из Ижевска и Мурманска. Частота полетов из Саранска и Ухты увеличится с одного до двух в неделю, а из Чебоксар - с двух до четырех.

По словам коммерческого директора аэропорта Симферополя Сергея Дяйкина, в прошлом году география полетов и количество выполненных рейсов превысили все существовавшие ранее исторические максимумы. "В этом году совместно с нашими партнерами - авиакомпаниями - нам удалось существенно нарастить частоту полетов между Крымом и сразу несколькими регионами страны. За полтора месяца до старта полетов по весенне-летнему расписанию открыты продажи в Крым и обратно уже почти из 60 городов, что позволит упростить путешествия по стране для жителей Крыма и улучшить доступность полуострова для гостей из других регионов России", - приводятся в сообщении его слова.

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. С апреля 2018 года пассажиров обслуживают в новом терминале. Он рассчитан на пассажиропоток до 3,650 тыс. человек в час - 6,5 млн человек в год. В 2021 году аэропорт обслужил 6,83 млн человек, установив новый исторический максимум.