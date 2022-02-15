{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Частота перелетов между Крымом и шестью регионами России увеличится вдвое в этом году

Это касается полетов в Симферополь из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Количество полетов в Крым из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты будущим летом увеличится в два раза, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Частота выполнения рейсов в аэропорт Симферополь из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты в весенне-летний период навигации увеличится по сравнению с прошлым годом в два раза. Количество полетов вырастет за счет увеличения на этих направлениях числа перевозчиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в курортный сезон частота рейсов между Симферополем и Белгородом увеличится с трех до семи раз в неделю. С двух до пяти раз в неделю увеличится количество летних рейсов в Крым и обратно из Ижевска и Мурманска. Частота полетов из Саранска и Ухты увеличится с одного до двух в неделю, а из Чебоксар - с двух до четырех.

По словам коммерческого директора аэропорта Симферополя Сергея Дяйкина, в прошлом году география полетов и количество выполненных рейсов превысили все существовавшие ранее исторические максимумы. "В этом году совместно с нашими партнерами - авиакомпаниями - нам удалось существенно нарастить частоту полетов между Крымом и сразу несколькими регионами страны. За полтора месяца до старта полетов по весенне-летнему расписанию открыты продажи в Крым и обратно уже почти из 60 городов, что позволит упростить путешествия по стране для жителей Крыма и улучшить доступность полуострова для гостей из других регионов России", - приводятся в сообщении его слова.

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. С апреля 2018 года пассажиров обслуживают в новом терминале. Он рассчитан на пассажиропоток до 3,650 тыс. человек в час - 6,5 млн человек в год. В 2021 году аэропорт обслужил 6,83 млн человек, установив новый исторический максимум.

Теги
РоссияМурманская областьЧувашияКомиКрымМордовияУдмуртияБелгородская область
Более 70 регионов подали заявку на получение единой региональной субсидии
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот механизм очень востребован среди субъектов, поэтому правительство увеличило объем софинансирования региональных программ развития промышленности на 2022 год до 3,7 млрд рублей
Читать полностью