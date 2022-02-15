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"Газпром нефть" и японская Mitsui договорились о развитии низкоуглеродных проектов

Компании планируют развивать комплексные проекты по производству голубого водорода, а также применению альтернативных видов топлива на морском и речном транспорте

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и японская торгово-инвестиционная компания Mitsui подписали соглашение о намерениях по реализации проектов декарбонизации в России и регионах деятельности компаний, сообщает "Газпром нефть".

"Партнеры планируют разработать инновационные решения для реализации проектов CCS (улавливание и хранение углерода). Кроме того, "Газпром нефть" и Mitsui планируют развивать комплексные проекты по производству голубого водорода, а также применению альтернативных видов топлива на морском и речном транспорте", - говорится в сообщении.

"Газпром нефть" развивает партнерства с российскими и международными компаниями в сфере сокращения выбросов CO2, водородной энергетики и повышения экологичности топлив. В 2021 году "Газпром нефть" заключила ряд соглашений по этим направлениям с крупнейшими металлургическими компаниями, а также объявила о создании технологического альянса для разработки авиатоплива с низким углеродным следом. В него вошли Airbus, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7 Group, "Волга-Днепр", российские научно-исследовательские институты гражданской авиации.

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