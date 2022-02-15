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Пандемия COVID-19

Производитель полупроводников UMC остановил работу предприятия в Китае

По данным Yicai Global, такое решение приняли из-за того, что один из сотрудников мог заразиться коронавирусом

ШАНХАЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших мировых производителей полупроводников компания United Microelectronics Corporation (UMC) приостановила работу своего предприятия в городе Сучжоу (восточная провинция Цзянсу) из-за подозрения инфицирования коронавирусом у одного из сотрудников. Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

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Речь идет об остановке производства на предприятии, выпускающем восьмидюймовые полупроводниковые пластины, которое управляется дочерней структурой UMC компанией Hejian Technology. После выявления в Сучжоу нескольких местных случаев инфицирования в UMC начали проверку на ковид всего персонала. Работа предприятия, которое расположено как раз в индустриальном парке, где была выявлена локальная вспышка, будет возобновлена после получения соответствующего разрешения от властей.

В UMC, пишет ресурс, уверены в том, что остановка производства на этом предприятии не отразится на результатах первого квартала. Средняя стоимость продукции компании, как и прогнозировалось раньше, должна вырасти на 5%, а показатель валовой прибыли останется на уровне 40% за этот период. Предприятие в Сучжоу, на котором ежемесячно производится до 80 тыс. полупроводниковых пластин, обеспечивает до 5% от общей выручки UMC, пишет ресурс.

При этом, по оценкам экспертов, закрытие завода может усугубить проблему нехватки полупроводников на мировом рынке, которая возникла из-за пандемии и других сложностей с цепочками поставок.

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КитайПандемия COVID-19
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