Производитель полупроводников UMC остановил работу предприятия в Китае

ШАНХАЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших мировых производителей полупроводников компания United Microelectronics Corporation (UMC) приостановила работу своего предприятия в городе Сучжоу (восточная провинция Цзянсу) из-за подозрения инфицирования коронавирусом у одного из сотрудников. Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс Yicai Global.
Речь идет об остановке производства на предприятии, выпускающем восьмидюймовые полупроводниковые пластины, которое управляется дочерней структурой UMC компанией Hejian Technology. После выявления в Сучжоу нескольких местных случаев инфицирования в UMC начали проверку на ковид всего персонала. Работа предприятия, которое расположено как раз в индустриальном парке, где была выявлена локальная вспышка, будет возобновлена после получения соответствующего разрешения от властей.
В UMC, пишет ресурс, уверены в том, что остановка производства на этом предприятии не отразится на результатах первого квартала. Средняя стоимость продукции компании, как и прогнозировалось раньше, должна вырасти на 5%, а показатель валовой прибыли останется на уровне 40% за этот период. Предприятие в Сучжоу, на котором ежемесячно производится до 80 тыс. полупроводниковых пластин, обеспечивает до 5% от общей выручки UMC, пишет ресурс.
При этом, по оценкам экспертов, закрытие завода может усугубить проблему нехватки полупроводников на мировом рынке, которая возникла из-за пандемии и других сложностей с цепочками поставок.