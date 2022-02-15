Американские геологи займутся поисками сланцевого газа и нефти в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты Геологической службы США (USGS) совместно с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам займутся разведкой на территории республики запасов сланцевого газа и сланцевой нефти. Об этом во вторник сообщило информационное агентство Дунё ("Мир") при МИД Узбекистана.

По его данным, посол Узбекистана в Соединенных Штатах Жавлон Вахабов и старший научный сотрудник Геологической службы США Ингрид Верстратен провели переговоры, по результатам которых достигнута договоренность о том, что американские специалисты и геологи Узбекистана в рамках совместного проекта, оцениваемого в несколько миллионов долларов, займутся разведкой на территории республики запасов минеральных ресурсов, а также анализом и прогнозированием засух и наводнений, моделированием паводков и частоты разливов рек.

"Также группа USGS, специализирующаяся на исследованиях нефтегазовых ресурсов, планирует посетить Узбекистан в мае 2022 года <...> для определения потенциальных залежей сланцевой нефти и сланцевого газа в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что этим летом группа американских экспертов совместно с узбекскими коллегами проведет геологические исследования и разведку минеральных ресурсов в Ауминтазау-Кульджуктауском горном массиве Узбекистана.