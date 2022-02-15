Госдума приняла закон об изменениях в налогообложении стандартизации оборонной продукции

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий изменения в порядке налогообложения расходов по стандартизации оборонной продукции. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Закон предусматривает включение расходов по стандартизации оборонной продукции в перечень расходов, связанных с производством и реализацией. Такое изменение предполагает уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

Принятие закона окажет стимулирующее воздействие на разработчиков документов по стандартизации, включенных в годовые планы работ по стандартизации военной продукции, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны или по согласованию с таким органом - госкорпорацией "Росатом". Это, в свою очередь, поспособствует ускорению процесса обновления фонда документов по стандартизации оборонной продукции, указывают в правительстве.

Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.