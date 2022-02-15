Госдума одобрила во II чтении оптимизацию требований к уставу акционерных обществ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий требования к уставу акционерного общества (АО) в части исключения дублирующих положений законодательства об АО. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается в уставе акционерного общества в обязательном порядке отражать сведения о правах акционеров - владельцев обыкновенных акций общества о компетенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета), о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, включая порядок принятия ими решений, только в том случае, если в отношении этих вопросов предусматривается отличное от установленного законом регулирование. При этом в отношении непубличного акционерного общества предлагается установить, что сведения о правах акционеров, структуре и компетенции органов, а также порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров должны содержаться в корпоративном договоре, сторонами которого являются все участники такого общества.

Также вносятся изменения, устанавливающие сроки проведения общего собрания акционеров, количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, кворум для проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа общества. В соответствии с действующим законодательством, такие сведения обязательно должны быть отражены в уставе акционерного общества, а законопроектом, наоборот, предлагается установить такие требования в законе, одновременно оставив возможность их изменения уставом общества.

Принятыми во втором чтении поправками до 31 декабря 2022 года включительно приостанавливается действие нормы о запрете проведения в форме заочного голосования общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также приостанавливается действие нормы о запрете принимать решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Поправки в части количественного состава совета директоров

Также предлагается дифференцировать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: пять членов - для публичного общества, три члена - для непубличного общества, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав (в настоящее время - не менее пяти членов).

"Вводятся минимальные требования к количественному составу совета директоров непубличного общества. В совет директоров должны входить не менее трех членов. Это сделано для повышения защиты прав миноритарных акционеров. Больший количественный состав может быть установлен уставом или решением общего собрания акционеров непубличного общества. В настоящее время сохранятся сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, поэтому акционерные общества получают возможность проведения в 2022 году годовых общих собраний в форме заочного голосования. Аналогичная норма действует с начала пандемии - с 2020 года", - отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Законопроект направлен на оптимизацию требований к содержанию уставов АО, так как анализ правоприменительной практики выявил, что зачастую уставы АО содержат информацию, фактически повторяющую положения закона, говорится в пояснительной записке.